Москвичу через суд запретили держать коз

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Зюскинский районный суд Москвы решением от 22 октября удовлетворил иск столичного комитета ветеринарии к местному жителю. Мужчине запретили держать мелкий рогатый скот до тех пор, пока он не выполнит требования федерального закона «О ветеринарии» и не будет соблюдать ветеринарные правила, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщали ранее, от бесконтрольно гуляющих коз местные жители страдали несколько лет. Животные прыгали по машинам и поедали цветы с клумб. При этом уведомления и предостережения Мосветобъединения и Управления Россельхознадзора хозяин коз игнорировал.