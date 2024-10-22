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Общество Москвичу через суд запретили держать коз

Москвичу через суд запретили держать коз

Суд в Москве встал на сторону жителей Бутово, исстрадавшихся от разгула коз в районе. Чтобы прекратить зообеспредел, в ситуацию пришлось вмешаться ветеринарному комитету.

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4 комментария

Зюскинский районный суд Москвы решением от 22 октября удовлетворил иск столичного комитета ветеринарии к местному жителю. Мужчине запретили держать мелкий рогатый скот до тех пор, пока он не выполнит требования федерального закона «О ветеринарии» и не будет соблюдать ветеринарные правила, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщали ранее, от бесконтрольно гуляющих коз местные жители страдали несколько лет. Животные прыгали по машинам и поедали цветы с клумб. При этом уведомления и предостережения Мосветобъединения и Управления Россельхознадзора хозяин коз игнорировал.

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Москва Суд Животные Козы
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Комментарии
4
282556445
8 минут
Неужто жители не могли дать по рогам владельцу коз?
человек Чебурек
28 минут
Смех смехом...но козы могут устроить настоящий ад для садоводов..они поедают ВСЕ..кустарники цветы ,плодовые деревья..даже тряпки если на забор повесишь их тоже съедят..это самые настоящие беспредельщики...тчк
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