Объедали клумбы и гуляли по машинам. Ветеринарный комитет просит суд запретить москвичу держать коз

Жители Бутово устали от беспределящих на улице коз и завалили жалобами власти. В итоге комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с просьбой запретить хозяину коз держать скот в городе.



О поступившем иске 2 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В нем указано, что ГБУ «Мосветобъединение» обнаружило в Южном Бутово коз, бесконтрольно пасущихся возле многоквартирных домов на Изюмской улице и у станции метро «Скобелевская», из-за чего улицы оказались загрязнены навозом.

Кроме того, на гуляющих по улицам коз поступало множество жалоб от местных жителей. Как пишет RT, люди страдают от бесконтрольно разгуливающего скота уже несколько лет: козы прыгают по машинам, забегают в магазины, поедают цветы с клумб.