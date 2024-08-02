Объедали клумбы и гуляли по машинам. Ветеринарный комитет просит суд запретить москвичу держать коз

Жители Бутово устали от беспределящих на улице коз и завалили жалобами власти. В итоге комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с просьбой запретить хозяину коз держать скот в городе.
О поступившем иске 2 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В нем указано, что ГБУ «Мосветобъединение» обнаружило в Южном Бутово коз, бесконтрольно пасущихся возле многоквартирных домов на Изюмской улице и у станции метро «Скобелевская», из-за чего улицы оказались загрязнены навозом.
Кроме того, на гуляющих по улицам коз поступало множество жалоб от местных жителей. Как пишет RT, люди страдают от бесконтрольно разгуливающего скота уже несколько лет: козы прыгают по машинам, забегают в магазины, поедают цветы с клумб.
В связи с риском возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных, ветеринарный комитет Москвы просит Зюзинский районный суд запретить жителю Бутово содержать мелкий рогатый скот с нарушением требований ветеринарного законодательства. Отмечается, что уведомления и предостережения «Мосветобьединения» и Управления Россельхознадзора хозяин коз игнорирует.
Еще один суд по поводу содержания животных в городе прошел 1 августа в другом районе столицы. Там прокуратура просила запретить местному жителю держать в квартире кошек. Прокурор, выступавший в интересах жителей многоквартирного дома, указал, что у мужчины около 30 кошек, и при этом он содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего вонь распространяется в места общего пользования и квартиры соседей. На контакт кошатник не идет, просьбы навести порядок игнорирует.
В итоге Бутырский суд города Москвы удовлетворил иск: запретил ответчику содержать в квартире домашних животных и обязал привести ее в надлежащее санитарное состояние.