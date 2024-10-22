«Ништадтский мир», польского короля и римлянина убрали с глаз

Скульптуры в Летнем саду стали укрывать на зиму в короба — 22 октября фотокорреспондент «Фонтанки» понаблюдал за ежегодной осенней традицией. Как обычно, статуи оборачивают хлопковой тканью, а затем накрывают деревянными футлярами — так мрамор может легче пережить петербургские перепады температур с замерзанием конденсата на поверхности.
В Русском музее напоминают, что традиция укрывать мраморную скульптуру на зиму появилась еще в XVIII веке, во времена правления Анны Иоанновны. Поначалу статуи только оборачивали холстом, но это недостаточно помогало: ткань намокала и замерзала. И тогда в 1820-х Демут-Малиновский предложил использовать деревянные футляры.
Статуи Летнего сада скрывают из виду, даже несмотря на то, что все они, кроме «Ништадтского мира», были заменены копиями из полимерного мрамора.
Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».