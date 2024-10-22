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Афиша Plus Музеи «Ништадтский мир», польского короля и римлянина убрали с глаз

«Ништадтский мир», польского короля и римлянина убрали с глаз

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Скульптуры в Летнем саду стали укрывать на зиму в короба — 22 октября фотокорреспондент «Фонтанки» понаблюдал за ежегодной осенней традицией. Как обычно, статуи оборачивают хлопковой тканью, а затем накрывают деревянными футлярами — так мрамор может легче пережить петербургские перепады температур с замерзанием конденсата на поверхности.

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В Русском музее напоминают, что традиция укрывать мраморную скульптуру на зиму появилась еще в XVIII веке, во времена правления Анны Иоанновны. Поначалу статуи только оборачивали холстом, но это недостаточно помогало: ткань намокала и замерзала. И тогда в 1820-х Демут-Малиновский предложил использовать деревянные футляры.

Статуи Летнего сада скрывают из виду, даже несмотря на то, что все они, кроме «Ништадтского мира», были заменены копиями из полимерного мрамора.

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Летний сад Скульптура Русский музей
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