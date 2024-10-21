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Происшествия Иностранца задержали в Петербурге по подозрению в растлении ребёнка подруги. Девочке не было покоя ни дома, ни в Сети

Иностранца задержали в Петербурге по подозрению в растлении ребёнка подруги. Девочке не было покоя ни дома, ни в Сети

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5 комментариев

Новые отношения жительницы Калининского района Петербурга обернулись уголовным делом для её возлюбленного. Мужчину заподозрили в нездоровом интересе к потенциальной падчерице.

В изоляторе временного содержания утром 21 октября проснулся 37-летний гражданин Таджикистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Внимание полиции к нему два дня назад привлекли с Кубани. Оттуда в экстренную службу позвонила девушка, сообщившая о возмутительном поведении сожителя матери.

С её слов, он домогался младшей сестры, которая вместе с матерью живёт в Калининском районе Петербурга. 13-летняя школьница рассказала, что мужчина забрасывал её непристойными сообщениями и приставал в комнате. Девочка предпочла уйти к родному отцу.

Полицейские задержали иностранца накануне. Следственный комитет возбудил в отношении него дело о развратных действиях. По версии следствия, мужчина проявлял нездоровое внимание к девочке с начала года.

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Растление ребенка Иностранец Задержание
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Комментарии
5
AndrewBarsik
49 минут
Правильнее не "иностранец", а "гость Путина".
человек Чебурек
2 часа
Это не иностранцы..это СНГ..азиаты..иностранцы раньше приезжали с деньгами..богатые культурные..инвестировали в экономику..а это отребье азиатское..тчк
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