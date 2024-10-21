Иностранца задержали в Петербурге по подозрению в растлении ребёнка подруги. Девочке не было покоя ни дома, ни в Сети

Новые отношения жительницы Калининского района Петербурга обернулись уголовным делом для её возлюбленного. Мужчину заподозрили в нездоровом интересе к потенциальной падчерице.

В изоляторе временного содержания утром 21 октября проснулся 37-летний гражданин Таджикистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Внимание полиции к нему два дня назад привлекли с Кубани. Оттуда в экстренную службу позвонила девушка, сообщившая о возмутительном поведении сожителя матери.

С её слов, он домогался младшей сестры, которая вместе с матерью живёт в Калининском районе Петербурга. 13-летняя школьница рассказала, что мужчина забрасывал её непристойными сообщениями и приставал в комнате. Девочка предпочла уйти к родному отцу.

Полицейские задержали иностранца накануне. Следственный комитет возбудил в отношении него дело о развратных действиях. По версии следствия, мужчина проявлял нездоровое внимание к девочке с начала года.