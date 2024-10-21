Футболист «Зенита» Дуглас Сантос сможет сыграть за сборную России после смены гражданства

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером после получения российского гражданства. Об этом 21 октября сообщили в Telegram-канале юридической фирмы SILA International Lawyers, представитель которой Михаил Прокопец ранее заявил, что это невозможно.

«Согласно пункту 73 пояснений ФИФА к правилам выступления за сборные команды, матчи, сыгранные до 18 сентября 2020 года, не принимаются в расчет. Последний официальный матч Дугласа Сантоса за олимпийскую сборную состоялся в 2016 году, что означает, что он не подпадает под ограничения на смену спортивного гражданства», — говорится в сообщении фирмы в социальных сетях.

Если футболист прожил в России более пяти лет, он может сменить свое спортивное гражданство, получить статус нелегионера и иметь право играть за сборную России, подчеркнули в компании.

Ранее о том, что 30-летний защитник и капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос близок к получению российского гражданства, сообщил журналист Иван Карпов.