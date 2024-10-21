ВС РФ: хозяин квартиры может взыскать с арендатора убытки за потоп

Верховный суд России рассмотрел дело о возмещении убытков из-за залива квартиры, расположенной этажом ниже. В это время в квартире, откуда лилась вода, жил арендатор, но убытки обязали возместить собственницу. Она расплатилась, но и сама пошла в суд.

Собственница подала иск о взыскании расходов с арендатора. Три судебные инстанции требования удовлетворили, указав, что ЧП произошло в период действия договора аренды. И раз собственница возместила ущерб третьему лицу, то имеет право потребовать с ответчика компенсацию, сообщает 21 октября РАПСИ. Ведь по договору арендатор брала на себя ответственность за все возможные последствия найма.

В определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ отмечено, что арендатор не предоставила доказательств, что квартиру ниже залило не по ее вине. В таких обстоятельствах Верховный суд не увидел оснований для отмены решений предыдущих инстанций, сочтя их правильными по существу.