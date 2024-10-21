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Общество Повезло на поганок этой осенью. Смотрите новые фотографии с Финского залива

Повезло на поганок этой осенью. Смотрите новые фотографии с Финского залива

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Серощёкая поганка — крайне редкая в Петербурге гостья. Но в этом сезоне её видели как минимум дважды. Свежие фотографии показывает 21 октября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

В начале октября поганку заметили недалеко от пляжа в Лисьем Носу. Теперь фотограф Кирилл Никифоров запечатлел её на Финском заливе в районе Сестрорецка. Это молодая птица. Характерные светло-серые щёки у неё появятся только весной, когда начнётся брачный период.

«Эта поганка, скорее всего, остановилась у нас отдохнуть на пути в Европу из северных регионов, но, возможно, она и местная, ведь в Ленинградской области несколько пар этих краснокнижных птиц гнездятся и продолжают свой род», — отмечает Павел Глазков.

Всего в Петербурге встречается четыре вида поганок: большая поганка или чомга, малая , красношейная и серощёкая. Название своё они получили, предположительно, из-за невкусного мяса – «поганого». Они питаются рыбой, и их мясо, видимо, имеет привкус рыбьего жира.

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Поганка Птицы Природа Павел Глазков
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