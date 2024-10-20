Театральный музей расскажет о духе Серебряного века через кабаре

20 октября в Театральном музее состоится премьерный показ спектакля молодого режиссера Виктора Тихановича «Однажды в кабаре». Постановка пройдет в мемориальном музее-квартире семьи актеров Самойловых на Стремянной улице.

Источник: theatremuseum.ru







Спектакль Виктора Тихоновича, имеющий подзаголовок «Лекция», представляет собой исследование истории петербургского кабаре, и становится своеобразной иллюстрацией, театральной фантазией на тему того времени.

На сцене оживут образы пророков, вещавших истину в скромных подвалах, где кипела жизнь и рождались смелые идеи. Эти бунтари, стремившиеся перевернуть привычные представления о театре и искусстве, готовы были отдать все, чтобы внести хаос в устоявшуюся рутину. Они мечтали смеяться над жизнью, и в этом стремлении к свободе и самовыражению находили вдохновение. Но, как часто бывает, жизнь сама пошутила над ними.

Жанр кабаре стал символом целой эпохи, когда искусство на рубеже XIX-XX веков искало новые пути и формы для самовыражения. Но каково это — быть голосом поколения, которое стремится к переменам, но сталкивается с жестокой реальностью? Кабаре стало лабораторией для экспериментов, здесь смешивались различные жанры и стили. В пространстве спектакля также будут рождаться идеи, которые, несмотря на свою кажущуюся легковесность, поднимают серьезные социальные и философские вопросы. Поэтому спектакль Тихоновича является не только и не столько историческим экскурсом, сколько актуальной рефлексией о том, как искусство может влиять на общество и как, в свою очередь, общество формирует искусство.

В спектакле исполняются сцены из произведений В. Азова, Б. Гейера, П. Потемкина, В. Мазуркевича, стихотворения Н. Агнивцева. Роли исполняют: Виктор Тихонович, Иван Лосев, Анастасия Лавренович, Дмитрий Хохлов. Драматург — Иван Орлов. Художник — Мария Дудина.