На Петроградской стороне до смерти избили петербурженку

Судмедэкспертам предстоит выяснить причину гибели жительницы дома улице Подковырова в Петербурге. По версии следствия, руку к её смерти мог приложить супруг.

Скорую в квартиру пятиэтажки вызвали накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Ее помощь 48-летней хозяйке уже не требовалась. Медики констатировали смерть и обратились в полицию: на теле женщины пестрели гематомы, лицо было в крови.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержали подозреваемого в расправе там же, на Подковырова. В отдел увезли 48-летнего супруга погибшей. С ним работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.