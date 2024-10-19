Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

ю-з.

 772мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Приморский район без света
В Петербурге сбит беспилотник
Беглов посадил дерево
Куда пойти на выходных
Сбой электронных паспортов
Промышленный Петербург
Топ школ по предметам
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На Петроградской стороне до смерти избили петербурженку

На Петроградской стороне до смерти избили петербурженку

4 436
1 комментарий

Судмедэкспертам предстоит выяснить причину гибели жительницы дома улице Подковырова в Петербурге. По версии следствия, руку к её смерти мог приложить супруг.

Скорую в квартиру пятиэтажки вызвали накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Ее помощь 48-летней хозяйке уже не требовалась. Медики констатировали смерть и обратились в полицию: на теле женщины пестрели гематомы, лицо было в крови.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержали подозреваемого в расправе там же, на Подковырова. В отдел увезли 48-летнего супруга погибшей. С ним работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
radon
18 минут
"Год семьи", что и говорить...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15