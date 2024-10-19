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Город В стороне от морозов: антициклон убережет Петербург от отрицательных температур

В стороне от морозов: антициклон убережет Петербург от отрицательных температур

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1 комментарий

Северная столица в субботу, 19 октября, останется в стороне от первых заморозков, которые уже пришли, к примеру, в Москву и Ленобласть. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Сегодня минимум в Петербурге составил +6,3°. Минимальная температура с начала осени составляет +2,0°, и отмечена она была 1 октября», — пишет синоптик в своем телеграм-канале и добавляет, что в ближайшие минимум 5-7 дней заморозков в Санкт-Петербурге не ожидается.

Это объясняется воздействием северной периферии обширного антициклона, чьими стараниями в регионе установилась преимущественно солнечная погода и обошлось без дождей, а дневная температура воздуха на 4-5° превышает рамки климатической нормы.

Температура воздуха в субботу в Петербурге +12…+14°,

в Ленинградской области +9…+14°.

Ветер ожидается юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 772 мм рт. ст. (выше нормы) и будет меняться мало.

В воскресенье температура воздуха в Петербурге поднимется до +12…+14°, осадки не ожидаются.

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Михаил Леус Прогноз погоды Петербург Заморозки Антициклон
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Комментарии
1
triton1977
56 минут
Сейчас на улочке (Приморский р-н) погода "октябрско-нормальное", официально +7, по ощущениям прямо +9))
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