В стороне от морозов: антициклон убережет Петербург от отрицательных температур

Северная столица в субботу, 19 октября, останется в стороне от первых заморозков, которые уже пришли, к примеру, в Москву и Ленобласть. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня минимум в Петербурге составил +6,3°. Минимальная температура с начала осени составляет +2,0°, и отмечена она была 1 октября», — пишет синоптик в своем телеграм-канале и добавляет, что в ближайшие минимум 5-7 дней заморозков в Санкт-Петербурге не ожидается.
Это объясняется воздействием северной периферии обширного антициклона, чьими стараниями в регионе установилась преимущественно солнечная погода и обошлось без дождей, а дневная температура воздуха на 4-5° превышает рамки климатической нормы.
Температура воздуха в субботу в Петербурге +12…+14°,
в Ленинградской области +9…+14°.
Ветер ожидается юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 772 мм рт. ст. (выше нормы) и будет меняться мало.
В воскресенье температура воздуха в Петербурге поднимется до +12…+14°, осадки не ожидаются.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.