В стороне от морозов: антициклон убережет Петербург от отрицательных температур

Северная столица в субботу, 19 октября, останется в стороне от первых заморозков, которые уже пришли, к примеру, в Москву и Ленобласть. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Сегодня минимум в Петербурге составил +6,3°. Минимальная температура с начала осени составляет +2,0°, и отмечена она была 1 октября», — пишет синоптик в своем телеграм-канале и добавляет, что в ближайшие минимум 5-7 дней заморозков в Санкт-Петербурге не ожидается.