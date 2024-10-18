Роман Голованов ушел с должности председателя комитета по контролю за имуществом. Об этом пресс-служба Смольного сообщила 18 октября.
Как говорится в сообщении, чиновник освобожден от должности по собственному желанию.
Напомним, Роман Голованов возглавил комитет по контролю за имуществом в конце 2023 года. До этого он много лет работал в комитете по инвестициям, а в 2019 году возглавил его. В 2022-м он ушел из коминвеста и некоторое время занимал должность советника губернатора.
Напомним, недавно был арестован заместитель коминвеста Максим Шарипов, который занимал эту должность с 2019 года. Как утверждается, его взяли с поличным при получении взятки в кафе. Сам он настаивал, что во время роковой встречи никаких денег не трогал. «Фонтанка» публиковала видео из заведения, по которому каждый может составить свое мнение.
Председатель комитета по контролю за имуществом покинул должность
Роман Голованов ушел с должности председателя комитета по контролю за имуществом. Об этом пресс-служба Смольного сообщила 18 октября.