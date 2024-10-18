Председатель комитета по контролю за имуществом покинул должность

Роман Голованов ушел с должности председателя комитета по контролю за имуществом. Об этом пресс-служба Смольного сообщила 18 октября.



Как говорится в сообщении, чиновник освобожден от должности по собственному желанию.



Напомним, Роман Голованов возглавил комитет по контролю за имуществом в конце 2023 года. До этого он много лет работал в комитете по инвестициям, а в 2019 году возглавил его. В 2022-м он ушел из коминвеста и некоторое время занимал должность советника губернатора.



Напомним, недавно был арестован заместитель коминвеста Максим Шарипов, который занимал эту должность с 2019 года. Как утверждается, его взяли с поличным при получении взятки в кафе. Сам он настаивал, что во время роковой встречи никаких денег не трогал. «Фонтанка» публиковала видео из заведения, по которому каждый может составить свое мнение.