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Общество Председатель комитета по контролю за имуществом покинул должность

Председатель комитета по контролю за имуществом покинул должность

2 434
4 комментария

Роман Голованов ушел с должности председателя комитета по контролю за имуществом. Об этом пресс-служба Смольного сообщила 18 октября.

Как говорится в сообщении, чиновник освобожден от должности по собственному желанию.

Напомним, Роман Голованов возглавил комитет по контролю за имуществом в конце 2023 года. До этого он много лет работал в комитете по инвестициям, а в 2019 году возглавил его. В 2022-м он ушел из коминвеста и некоторое время занимал должность советника губернатора.

Напомним, недавно был арестован заместитель коминвеста Максим Шарипов, который занимал эту должность с 2019 года. Как утверждается, его взяли с поличным при получении взятки в кафе. Сам он настаивал, что во время роковой встречи никаких денег не трогал. «Фонтанка» публиковала видео из заведения, по которому каждый может составить свое мнение.

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Комментарии
4
282503769
30 минут
Из комитета в комитет кочуют. Ждём его назначения в иной комитет или аппарат губернатора.
282503769
31 минута
Из комитета в комитет кочуют. Ждём его назначения в иной комитет.
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