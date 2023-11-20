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    В Петербурге комитет по контролю за имуществом возглавил Роман Голованов

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    Бывший председатель комитета по инвестициям Роман Голованов был назначен главой комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ). Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

    Губернатор города Александр Беглов уже подписал постановление о назначении Голованова. К своим обязанностям он приступит с 21 ноября.

    Роман Голованов работал в комитете по инвестициям с 2008 по 2018 год, затем возглавил его в 2019-м. С должности председателя чиновник ушел в октябре 2022 года, после этого работал советником губернатора.

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