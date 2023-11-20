В Петербурге комитет по контролю за имуществом возглавил Роман Голованов

Бывший председатель комитета по инвестициям Роман Голованов был назначен главой комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ). Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Смольного.



Губернатор города Александр Беглов уже подписал постановление о назначении Голованова. К своим обязанностям он приступит с 21 ноября.

Роман Голованов работал в комитете по инвестициям с 2008 по 2018 год, затем возглавил его в 2019-м. С должности председателя чиновник ушел в октябре 2022 года, после этого работал советником губернатора.