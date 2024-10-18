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Происшествия Лодка с тремя человеками перевернулась на Ладожском озере. Двое погибли

Лодка с тремя человеками перевернулась на Ладожском озере. Двое погибли

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6 комментариев

С акватории Ладожского озера в районе деревни Лигово в четверг вечером не вернулись трое мужчин. Дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги обнаружила на месте происшествия перевернутую лодку, сообщает 18 октября пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Рядом с лодкой был найден мужчина, его передали медикам. Также в озере нашли тела двух человек.

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Ладожское озеро Лодка перевернулась
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Комментарии
6
alexadmin
16 минут
с тремя *человеками* ?
280225628
13 минут
любите русского языку
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