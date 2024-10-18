Лодка с тремя человеками перевернулась на Ладожском озере. Двое погибли

Источник: Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области







С акватории Ладожского озера в районе деревни Лигово в четверг вечером не вернулись трое мужчин. Дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги обнаружила на месте происшествия перевернутую лодку, сообщает 18 октября пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Рядом с лодкой был найден мужчина, его передали медикам. Также в озере нашли тела двух человек.