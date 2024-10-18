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Афиша Plus В театре «Левендаль» покажут рокового «Крысолова»

В театре «Левендаль» покажут рокового «Крысолова»

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Театр «Левендаль» готовится к премьере роковой драмы под названием «Крысолов». Премьерные показы состоятся 19 и 20 октября. Режиссером спектакля выступил Ярослав Морозов.

Театр «Левендаль» является первым в России, кто решился на постановку «Крысолова», основанного на одноименном рассказе известного писателя Александра Грина. В Петербурге существуют два спектакля с одноименным названием — свой «Крысолов» есть в театре Ди Капуа и «Театральном доме», однако в основе этих спектаклей произведение Марины Цветаевой.

Действие спектакля в театре «Левендаль» происходит в Петрограде 1920 года, в период, когда город находился в условиях голода и «военного коммунизма». Атмосфера послереволюционного Петрограда. Здесь у главного героя и состоится судьбоносная встреча, тоже на знаковом месте — Сенном рынке. Однако в этом городе, полном мрачных тайн, не всё так просто. Под маской обычных горожан скрываются странные и зловещие существа — крысы, отчего происходящее вокруг приобретает особую мистическую окраску.

Одной из ключевых особенностей спектакля является использование реальных высказываний Льва Троцкого. Документальные вставки вплетены в сюжет постановки, театр теней, наполненный демоническими персонажами, контрастирует с исторической реальностью. Так театр надеется передать дух той эпохи.

Кроме того, зрителей ожидает живое исполнение рок-баллад, написанных на стихи лорда Байрона. Музыкальное сопровождение станет неотъемлемой частью спектакля.

Таким образом, постановка Ярослава Морозова будет сочетать драматическое искусство, рок-музыку и поэзию, за счет чего и перенесет зрителей в сложный и таинственный мир послереволюционного Петрограда.

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