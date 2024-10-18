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Происшествия Участок теплосети в Автово, где провалился автобус, был включен в программу реконструкции

Участок теплосети в Автово, где провалился автобус, был включен в программу реконструкции

Специалисты «Теплосети Петербурга» приступили к ремонту участка в Кировском районе, где под автобусом провалился асфальт. Закончить работы планируют этой ночью.

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2 комментария

В 10:44 18 октября поступила информация о технологическом нарушении на теплосети у дома 13 по Кронштадтской улице, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по энергетике. В зоне дефекта оказался автобус с двумя пассажирами. Люди не пострадали, ущерб перевозчику будет возмещен — ответственность предприятия застрахована, отметили в ведомстве. Ранее в «Вест-Сервисе», чей автобус оказался в дыре в асфальте, рассказали, что машина ушла в провал плавно.

На место прибыли специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Они выставили ограждения и приступили к устранению дефекта. По состоянию на 11:20, сотрудники компании вывели аварийный участок из теплоснабжающей цепи и начали откачивать воду с проезжей части.

Завершить ремонт планируется в 1 час ночи 19 октября. На время работ теплоснабжение трех близлежащих зданий ограничено.

Как отметили в комитете, дефектный участок сети на Кронштадтской улице включен в программу реконструкции тепломагистрали «Дачная», которую энергетики проводят в настоящий момент. По проекту, здесь должны заменить 390 метров сетей, а в совокупности планируется обновить 1 422 метра теплопроводов.

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Петербург Коммунальная авария Автобус
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Комментарии
2
Гостье
46 минут
. Через пол часа после случившегося включили?
282222362
25 минут
"машина ушла в провал плавно" - а как ещё? Асфальт - не картон, он имеет определенную толщину и вязкость, ломается постепенно. К тому же, под ним не провал и даже не размыв, а подобно плывуну, взвесь твердых частиц в жидкости. Сейчас дроны в моде, надо для теплосетей использовать дронов для диагностики магистралей изнутри, а в идеале и технологию оперативного ремонта изнутри, без вскрытия поверхности, разработать.
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