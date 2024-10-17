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Происшествия Фура с фейерверками попала в ДТП на «Амуре». Под салют погибли три человека

Фура с фейерверками попала в ДТП на «Амуре». Под салют погибли три человека

1 197
3 комментария

Две машины загорелись после ДТП на трассе «Амур» рядом с селом Возжаевка 17 октября (по Москве, в Амурской области уже ночь 18-го). Фура была заполнена коробками с пиротехникой.

Красивое и страшное ДТП произошло недалеко от АЗС на 1476-м километре федеральной автодороги «Амур». Как сообщает МЧС России, столкнулись фура и легковой автомобиль. Обе машины загорелись. В легковушке было три человека, они все погибли.

Водитель грузовика госпитализирован. Его груз, очевидно, уничтожен. Ночное небо на протяжении нескольких минут было озарено сумасшедшим фейерверком.

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Амурская область ДТП
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Комментарии
3
ixform
24 минуты
ну, наверное надо хотя бы узнать был ли маркирован грузовик знаком ДОПОГ потому что вёз он как раз опасный груз и ещё непонятно кто будет отслеживать на интерактивной цифровой карте все такие маркированные автомобили ведь сам стандарт формировался до цифровой эпохи, а она как бы забирает все структуры предшествующие ей и образует новую форму
DEMOMON
26 минут
Под такой салют - за счастье погибнуть!
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