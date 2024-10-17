Фура с фейерверками попала в ДТП на «Амуре». Под салют погибли три человека

Две машины загорелись после ДТП на трассе «Амур» рядом с селом Возжаевка 17 октября (по Москве, в Амурской области уже ночь 18-го). Фура была заполнена коробками с пиротехникой.

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Красивое и страшное ДТП произошло недалеко от АЗС на 1476-м километре федеральной автодороги «Амур». Как сообщает МЧС России, столкнулись фура и легковой автомобиль. Обе машины загорелись. В легковушке было три человека, они все погибли.

Водитель грузовика госпитализирован. Его груз, очевидно, уничтожен. Ночное небо на протяжении нескольких минут было озарено сумасшедшим фейерверком.