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Афиша Plus Музыка Виртуальный музей Юрия Темирканова откроют в Сети 1 ноября

Виртуальный музей Юрия Темирканова откроют в Сети 1 ноября

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Виртуальный музей памяти маэстро Юрия Темирканова откроется в Сети к годовщине со дня смерти дирижера и художественного руководителя петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. На сайте Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова появился счетчик времени, согласно которому проект должен начать работать 1 ноября.

С текстами некоторых онлайн-экскурсий уже можно ознакомиться в телеграм-канале фонда. В текстах — рассказы о детстве Юрия Хатуевича, о том, как он впервые взял в руки скрипку, о его семье, о малой родине и многое другое.

«Город маленький, все сидят на верандах или на завалинках, — переносит читателя в далекие времена одна из историй, в которой приводится рассказ самого Темирканова. — Валерий Федорович Дашков, который начал работать в музыкальной школе, увидел, что мы с братом растем шалопаями, уличными ребятами. Меня определили в скрипичный класс, брата ― в виолончельный… Не так-то просто было сменить футбольные баталии на скрипичные упражнения. И не бросил я это дело, очевидно, потому, что вскоре стал делать какие-то успехи… потому что с детства был тщеславен. Скрипку мне дали в школе ― из тех, что по три рубля мешок. Мне же понравилось ходить к нему на уроки потому, что он меня кормил: дома мы никогда досыта не ели».

Тексты онлайн-экскурсий составляли журналисты и музыковеды на основе имеющихся материалов и по итогам исследований.

«Открытие виртуального музея памяти Юрия Хатуевича позволит современникам узнать больше о работе дирижера, соприкоснуться с потрясающей историей личности маэстро и тем самым приобщиться к духовному богатству классической музыки», — прокомментировала создание онлайн-музея Снежана Замалиева, инициатор и руководитель проекта.

Международный фонд культурных инициатив был создан два десятилетия назад по инициативе Юрия Темирканова. Маэстро не стало 2 ноября 2023 года в возрасте 84 лет. В память о годах работы дирижера в Мариинском театре Валерий Гергиев открыл в историческом здании мемориальный кабинет имени Темирканова.

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