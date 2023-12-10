Валерий Гергиев, как и обещал, открыл в Мариинском театре кабинет имени Юрия Темирканова

Маэстро Валерий Гергиев, как и пообещал на прощании с Юрием Темиркановым, открыл в Мариинском театре 10 декабря мемориальный кабинет его имени. Это произошло в годовщину со дня рождения дирижера: сегодня ему исполнилось бы 85 лет.
«Здесь 11 лет работал Юрий Хатуевич, и очень многие решения обсуждались, принимались именно здесь, за этим столом, — сказал Валерий Гергиев на церемонии открытия. — Это, собственно, всегда оставался его кабинет — мы с тех пор тут ничего не меняли. Я, будучи его ассистентом, помощником, а потом уже и младшим коллегой достаточно часто, и даже не сотню раз бывал с ним здесь — можно вспоминать бесконечно то, о чем здесь говорилось и чему были направлены усилия, о чем здесь размышляли, и как результат всего этого — рождались спектакли, которые проживали огромную жизнь. А два спектакля — особых, совершенно неповторимых и сейчас продолжают украшать сцену Мариинского театра».
Как сообщили «Фонтанке» в Мариинском театре, «в кабинете — два крупных исторических панно, светильники, стол, кресла, партитуры и книги, с которыми работал Темирканов — с пометками Юрия Хатуевича, исторические афиши, а также установлен видеоэкран с демонстрацией архивных фото и видеокадров». В скором времени кабинет начнет работать как музей, который можно будет посетить широкой публике. Когда это станет возможным, об этом театр сообщит дополнительно.
Гергиев напомнил, что в репертуаре Мариинского театра уже несколько десятилетий остаются две постановки Темирканова: одна — «Евгений Онегин» — была показана в памятный день на исторической сцене, сразу после церемонии. Другая — «Пиковая дама» — идет сейчас на Приморской сцене театра, но затем вернется в Петербург.
Также памяти Юрия Темирканова будет посвящено выступление Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра на предстоящем фестивале «Площадь Искусств» в Большом зале Филармонии 18 декабря.
Юрия Темирканова не стало 2 ноября.