Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

зап.

 770мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
Успеют ли достроить склад WB
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Промышленный Петербург
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Планерную улицу залило кипятком. Смотрите, как машины теряются в пару

Планерную улицу залило кипятком. Смотрите, как машины теряются в пару

2 585
8 комментариев

Коммунальная авария произошла утром 16 октября на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы в Петербурге. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, горячая вода вырвалась на поверхность.

На кадрах видно, как автомобили едут сквозь пар и снижают скорость из-за недостаточной видимости.  

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», горячая вода вытекла в ходе плановой промывки тепловой сети диаметром 1000 мм по адресу: Планерная улица, 19/1. На данный момент вытекание локализовали. 

«Угрозы для жизни и здоровья третьих лиц нет. Промывки ведутся без ограничений теплоснабжения или горячего водоснабжения», — отметили в ГУП «ТЭК СПб». 

Кроме того, в теплоэнергетической компании пояснили, что строительство тепломагистрали по улице Оптиков до пересечения с Планерной и далее по улице до пересечения с Богатырским проспектом — часть масштабного проекта теплоснабжения Приморского района.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Прорыв трубы Коммунальная авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
282525311
1 час
Плановое протекание. Вот теперь как это будут называть!
McGillavry
1 час
Что в этой истории самое интересное, что ремонт ещё не закончили, а трубу уже прорвало! Вот как надо уметь работать.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Новости компаний
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
ТОП 5
Новости компаний
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30