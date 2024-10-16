Планерную улицу залило кипятком. Смотрите, как машины теряются в пару

Коммунальная авария произошла утром 16 октября на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы в Петербурге. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, горячая вода вырвалась на поверхность.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», горячая вода вытекла в ходе плановой промывки тепловой сети диаметром 1000 мм по адресу: Планерная улица, 19/1. На данный момент вытекание локализовали.

«Угрозы для жизни и здоровья третьих лиц нет. Промывки ведутся без ограничений теплоснабжения или горячего водоснабжения», — отметили в ГУП «ТЭК СПб».

Кроме того, в теплоэнергетической компании пояснили, что строительство тепломагистрали по улице Оптиков до пересечения с Планерной и далее по улице до пересечения с Богатырским проспектом — часть масштабного проекта теплоснабжения Приморского района.