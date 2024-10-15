Водителя, пытавшегося перелететь Троицкий мост на Porsche, отпустили из СИЗО со штрафом в 300 тысяч рублей

В Петербурге суд отпустил из СИЗО водителя черного Porsche Cayenne, который в апреле этого года пытался перелететь через Троицкий мост, но не смог побороть силу притяжения. Из изолятора он вышел со штрафом в 300 тысяч рублей.

Авария на Троицком мосту произошла 25 апреля 2024 года. Ибрагим Исмаилов, сидевший за рулем Porsche Cayenne, попытался перелететь через еще не до конца опустившуюся переправу, но врезался в приподнятую часть. Произошедшее попало на камеры.

Как писала «Фонтанка», Исмаилов врезался в отбойник на автомобиле из каршеринга. Задержать нарушителя удалось не сразу — с места ДТП он скрылся.

10 мая Исламова поместили в СИЗО, а 15 октября ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей согласно третьей части ст. 267 УК РФ, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.