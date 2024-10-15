«Все хуже и хуже». Подруги из Петербурга не могут забыть кувырки в турецком автобусе

Источник: читатель «Фонтанки»

Пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции россияне продолжают обращаться за медицинской помощью. Спустя неделю после аварии об ухудшении здоровья заявили жительницы Колпинского и Пушкинского районов — 49-летние Мария и Екатерина (имена изменены). В беседе с «Фонтанкой» 15 октября они рассказали, что заняли самые опасные места в транспорте и на время потеряли сознание.

Напомним, автобус с 14 российскими туристами перевернулся около трех часов ночи 8 октября в городе Фетхие. Водитель вез пассажиров в аэропорт и не справился с управлением — транспорт перевернулся несколько раз, после чего пассажирам пришлось выбираться из заблокированного салона через люк.

Мария и Екатерина сидели посередине. С их слов, сиденья именно в этой части автобуса в результате удара слетели со своих мест. Женщины уверены: ремни не уберегли бы их от травм. Почти одновременно подруги потеряли сознание, но одной из них потребовалось больше времени, чтобы прийти в себя.

«Я помню первые секунды аварии. То есть я помню крики и то, что после мне Катя рассказала, — говорит жительница Колпино. — <…> Я сразу ударилась, потеряла сознание и всё, очнулась я уже только после того, как приехала скорая, когда я сидела на тротуаре и мне пытались помочь».

Перед госпитализацией пострадавшим оказали первую помощь, а после троих россиянок доставили в ближайшую больницу. Оттуда женщин привезли в участок для дачи показаний, а после снова вернули в палату. На следующий день туристов ожидали повторный трансфер до аэропорта и рейс в Петербург.

Со слов жительницы Колпино, в городскую больницу она обратилась сразу по прилете. «Мне надо было решить проблему с работой, потому что я еще была в отпуске, — сказала она. — <…> Потом уже обратилась повторно, чувствую, что все хуже и хуже, хуже и хуже. Теперь официально на больничном. Швы наложили на лобную часть рядом с виском».

Как стало известно «Фонтанке», в больнице у Марии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и ушиб груди. У ее подруги — закрытая черепно-мозговая, а также ушибы головы и крестца.

Ранее «Фонтанка» писала, что после ДТП с автобусом в Турции бо́льшая часть туристов улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург. Их предупредили, что в случае госпитализации в стране придется задержаться до суда. Пострадавшие очень хотели домой, поэтому подписали отказ. По прилете как минимум две семьи обратились за медицинской помощью.