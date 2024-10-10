Семья из Кудрово пострадала в перевернувшемся автобусе в Турции. Ребенок вернулся домой с переломом

Среди пассажиров автобуса, который перевернулся по дороге в аэропорт на юго-западе Турции, оказалась семья из Всеволожского района Ленобласти. За медицинской помощью россияне обратились по прилете домой.

Как сообщил 47news 10 октября, накануне врачи осмотрели восьмилетнюю школьницу из Кудрово, пострадавшую при опрокидывании автобуса. У девочки диагностировали ушиб и перелом пальца на руке.

Как рассказала ее мать, девочка чувствует себя хорошо, несмотря на травмы. Также с семьей на отдых ездил двухлетний ребенок, во время ДТП он не пострадал. Сама женщина пожаловалась на сильные боли в спине.

«На месте ДТП нас осмотрели, было понятно, что у дочери перелом пальца, предложили поехать в госпиталь, но мы отказались. Решили обратиться дома», – рассказала собеседница издания.

Автобус с 14 российскими туристами перевернулся около трех часов ночи 8 октября в городе Фетхие. Водитель вез пассажиров в аэропорт, когда не справился с управлением. Туристам пришлось выбираться из заблокированного транспорта через люк. После бо́льшая часть из них улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург в 7:30 утра. По прилете за медицинской помощью обратились как минимум двое пострадавших. еще трое были госпитализированы с места ДТП в Турции.

Подробнее о том, что говорят о ДТП сами туристы, читайте в материале «Фонтанки».