В Турции по дороге в аэропорт разбился автобус с россиянами. Их ждал самолет в Петербург

В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с 11 россиянами. Туристы ехали в аэропорт Даламана, когда попали в ДТП. Об этом в среду, 9 октября, сообщили двое пассажиров, летевших в Петербург.

Источник: читатель «Фонтанки»

Дорожный инцидент произошел около трех часов ночи накануне. По предварительным данным, во время движения водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспорт перевернулся.

1 из 3 Источник: читатель «Фонтанки»

Как рассказал наш собеседник, некоторым пассажирам оказали помощь на месте, одного из пострадавших доставили в больницу. Большая часть пассажиров улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург в 7:30 утра 8 октября.

По данным «Фонтанки», в Петербурге за медицинской помощью обратились как минимум двое туристов.