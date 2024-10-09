Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 762мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Новый зоопарк в Юнтолово?
Магистраль через Неву
Промышленный Петербург
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Петербуржцы и их ипотека
Нобелевская премия по медицине
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Турции по дороге в аэропорт разбился автобус с россиянами. Их ждал самолет в Петербург

В Турции по дороге в аэропорт разбился автобус с россиянами. Их ждал самолет в Петербург

8 667
4 комментария

В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с 11 россиянами. Туристы ехали в аэропорт Даламана, когда попали в ДТП. Об этом в среду, 9 октября, сообщили двое пассажиров, летевших в Петербург.

Дорожный инцидент произошел около трех часов ночи накануне. По предварительным данным, во время движения водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспорт перевернулся.

1 из 3

Как рассказал наш собеседник, некоторым пассажирам оказали помощь на месте, одного из пострадавших доставили в больницу. Большая часть пассажиров улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург в 7:30 утра 8 октября.

По данным «Фонтанки», в Петербурге за медицинской помощью обратились как минимум двое туристов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
280311092
4 минуты
Пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой. Берегите себя, уважаемые земляки.
kachumnoy
45 минут
Людям дома не сидится, обязательно надо куда-то ехать!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00