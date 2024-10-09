«Мамочка, ты жива?!» Туристы рассказали, как кувыркались в турецком автобусе

Отличный октябрьский отдых 11 россиян в Турции завершился шоком и травмами. Туристы, прилетевшие на берег Средиземного моря из Петербурга, попали в жуткое ДТП по пути в аэропорт Даламана. Автобус перевернулся на территории курорта Фетхие — транспорт занесло на скользкой дороге. Часть пострадавших была госпитализирована в Турции, часть все же прилетела в Петербург, несмотря на травмы. С вернувшимися «Фонтанка» пообщалась 9 октября.

В автобусе, который перевернулся на турецкой дороге глубокой ночью 8 октября, находились Петр, Дарья (имена изменены) и их 11-летняя дочь. Семья живет в Карелии, из Петербурга они вылетали в Турецкую Республику с оператором Coral Travel. Отдых прошел хорошо, и настало время возвращаться на родину.

«В 3:10 ночи трансфер забрал нас из отеля, — рассказал Петр. — Когда мы сели, в автобусе уже были люди, то есть наш отель был не первым. После мы успели заехать в еще один отель, забрать туристов. По дороге водитель просто нёсся как сумасшедший. При этом наш рейс был в 7:30 утра, мы спокойно успевали».

Со слов мужчины, водитель дергался и нервно курил. Супруга Петра Дарья сравнила турка со Спиди-гонщиком.

«Этот водитель изначально показался странным, он очень быстро ехал. А дорога от Фетхие до Даламана идет по серпантину, то есть вверх-вниз. Нам чудом повезло, что авария произошла внизу, что мы не вылетели с серпантина никуда. Водитель постоянно курил какие-то сигареты, пока мы ехали. С чем они были, неизвестно. Я сама водитель и понимаю, что на опасных участках ты будешь сбавлять скорость, а он просто гнал как Спиди-гонщик, даже от сиденья отклонялся. Скорости переключал с таким энтузиазмом, будто он на гоночной машине и вообще не знает, что сзади у него сидят дети», — поделилась впечатлениями пострадавшая.

Супруги утверждают, что дорога той ночью была мокрой. По всей видимости, ее поливали. На одном из поворотов автобус занесло. Водитель начал выкручивать руль, чтобы не въехать в дерево. Эта суета привела к опрокидыванию. Транспорт несколько раз перевернулся и ударился об ограждение.

Дарья и дочь были пристегнуты. Ребенок в итоге повис на ремне безопасности, но остался невредимым. У Петра сломан палец на ноге, тело покрыто гематомами, а поясницу начало раздувать уже в самолете.

Источник: читатель «Фонтанки»

«Не все пассажиры были пристегнуты, автобус большой. Те люди, которые сзади сидели, их там зажало, были в крови, у двух женщин рваные раны, одного по прибытии домой в реанимацию доставили, знаю, у другого ребра сломаны. <…> В первую очередь мы ребенка отстегивали, он повис на ремне. Все было заблокировано, мы вылезали через люк маленький автобуса», — рассказал Петр.

«Я открываю глаза — все в стеклах, доченька кричит: „Мамочка, ты жива?!“ Она повисла на ремне и не могла отстегнуться. Двери были заблокированы, люк открыт, я понимаю, что люди по мне ходят. Мы начали выбираться, помогать другим, некоторые были как во сне. Отбежали подальше от автобуса», — вспоминает Дарья, она с трудом сдерживает слезы, голос ее дрожит.

К месту происшествия спустя несколько минут прибыли как минимум пять машин скорой помощи. Со слов мужчины, пассажиры находились в шоковом состоянии, медики бегло всех осмотрели, затем за туристами прибыл микроавтобус. Багаж оказался заблокирован в перевернутом транспорте. Прибывший жандарм предупредил, что в случае госпитализации в стране придется задержаться до суда. Пострадавшие очень хотели домой, поэтому подписали отказ. По словам Петра, до Петербурга с ними летели ещё семь человек.

Весь следующий день Петр, Дарья и их дочь провели в 26 городской больнице Петербурга. После оказания медицинской помощи семья отправилась в гостиницу — ждать чемоданы, которые обещали доставить сегодня, 9 октября. Супруги переживают шок, общаются с прокуратурой и надеются на торжество правосудия.

«Я всю прошлую ночь вообще кричала во сне, вставала. Ребенок после произошедшего аж заикается у нас», — рассказала Дарья.

Пострадавшие туристы создали в мессенджере отдельный чат для координации своих действий. В настоящий момент неизвестно точное число обратившихся за медицинской помощью. Коллективно их не госпитализировали, помощь оказывалась в частном порядке, уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.