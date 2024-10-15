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Афиша Plus Karlsson Haus выпускает «Край» в жанре автофикшн

Karlsson Haus выпускает «Край» в жанре автофикшн

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В театре Karlsson Haus на Фурштатской 17 октября пройдет премьера моноспектакля Аси Галимзяновой «Край», созданного в жанре автофикшн.

афиша спектакля

Автофикшн — жанр, в котором исполнители представляют свои личные сюжеты, часто не используя дистанцию придуманной роли, а разговаривая со зрителем напрямую. Эта автобиографическая история режиссера и актрисы Аси Галимзяновой рассказывает о ее юности и выборах, с которыми сталкиваются все молодые люди. Есть воспоминания, которые сложно стереть: школьные конфликты, первые разочарования в людях, ссоры между родителями. Однако всегда есть возможность превратить боль во внутреннюю силу.

Некоторые люди появляются на свет в больших городах, другие — в лесистых деревнях, а третьи — в небольших уединенных поселках с домами, выстроенными в ряд и окруженными забором. В то время как выйти за этот забор не составляет труда, преодолеть внутренние ограничения, сформировавшиеся в детстве, значительно сложнее. Каждый в какой-то момент покидает родной дом, и у каждого остается своя маленькая родина. Спектакль «Край» обращен к личным воспоминаниям автора. В современном мире как никогда важно бережно сохранять свои корни, даже если молодость прошла неидеально.

О проекте рассказывает директор театра Анна Павлова: «Проект SOLO мы придумали для того, чтобы поддержать творческие начинания наших актеров. Все они неоднократно участвовали в Лаборатории фигуративного театра, накопили большой потенциал и чувствовали необходимость его реализации. <…> Курируют SOLO очень опытные педагоги и режиссеры – Анна Иванова-Брашинская и Филипп Родригез-Жорда».

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