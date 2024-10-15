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Происшествия ТАСС: потерпевшей по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова признана Петербургская сбытовая компания

ТАСС: потерпевшей по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова признана Петербургская сбытовая компания

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АО «Петербургская сбытовая компания» признано потерпевшей стороной по делу бывшего главного тыловика Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Её представители дали показания следствию. Об этом сообщает 15 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Появившуюся ранее информацию, что потерпевшей стороной признана петербургская Военно-медицинская академия имени Кирова, опровергли и источник агентства, и представитель самой ВМА.

«Военно-медицинская академия потерпевшей в соответствии с УПК не признавалась, соответствующее постановление следователем не выносилось», — сказали в учебном заведении.

Булгаков был заместителем министра обороны с 2008 года по 24 сентября 2022 года и курировал вопросы материально-технического обеспечения армии. В августе Булгакову вместе с предполагаемыми подельниками было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме него по делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в связи с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в ВМА. По данным следствия, Булгаков отдал контракт подконтрольной ему фирме ООО «Нева-Балт СПб», а генподрядчиком стала Петербургская сбытовая компания. Фирма, как считает следствие, сильно завысила стоимость работ, и ущерб составил около 50 млн рублей. Бизнесмены, по версии следствия, скрыли факт завышенной стоимости контракта от ПСК и убедили её и в обоснованности расчетов, и в том, что в качестве субподрядчика необходимо привлечь именно ООО «Нева-Балт СПб». В итоге в июне прошлого года АО «ПСК» заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной. Сам Булгаков свою вину не признает, ссылаясь на то, что в этот период уже не работал в военном ведомстве.

«Грязинский пищевой комбинат», по делу о котором был задержан экс-замминистра, в материалах дела, по данным на октябрь, не фигурирует. Булгаков был задержан в июле этого года как участник коррупционной схемы по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам: следствие полагает, что генерал лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината». Руководителей комбината взяли под арест еще в апреле, было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.

«Фонтанка» ранее разобралась, кто вошел в полный список жертв и фигурантов дела Дмитрия Булгакова, а также кто и сколько заработал на продовольствии для российской армии и контрактах с кадетами и Военно-медицинской академией.

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