ТАСС: потерпевшей по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова признана Петербургская сбытовая компания

Булгаков был заместителем министра обороны с 2008 года по 24 сентября 2022 года и курировал вопросы материально-технического обеспечения армии. В августе Булгакову вместе с предполагаемыми подельниками было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме него по делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в связи с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в ВМА. По данным следствия, Булгаков отдал контракт подконтрольной ему фирме ООО «Нева-Балт СПб», а генподрядчиком стала Петербургская сбытовая компания. Фирма, как считает следствие, сильно завысила стоимость работ, и ущерб составил около 50 млн рублей. Бизнесмены, по версии следствия, скрыли факт завышенной стоимости контракта от ПСК и убедили её и в обоснованности расчетов, и в том, что в качестве субподрядчика необходимо привлечь именно ООО «Нева-Балт СПб». В итоге в июне прошлого года АО «ПСК» заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной. Сам Булгаков свою вину не признает, ссылаясь на то, что в этот период уже не работал в военном ведомстве.