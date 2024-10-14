Антология войны на уровне солдата. Что за фильм «Василий Теркин», на съемках которого пострадали люди?

ЧП на съемочной площадке фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области, в результате которого пострадали люди, стало громкой новостью воскресенья. Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Обрушилась платформа, на которой находилась массовка фильма и режиссер Карен Геворкян, режиссер художественных и документальных фильмов, чья самая известная работа — «Пегий пес, бегущий краем моря» (по повести Чингиза Айтматова).



Сам он рассказал «Фонтанке», что это «была очень активная сцена, люди топали и так далее, это могло вызвать какой-то резонанс».

Производителем картины «Василий Теркин» значится компания «Русское поле». Согласно СПАРК, количество персонала в компании — 1 человек, прибыли за 2023 год не было, а был небольшой убыток — 1,4 миллиона рублей. Совладельцами являются сам Карен Геворкян (60% в УК) и Денис Морошан (40%). Компания зарегистрирована в Петербурге, на Невском проспекте.

Снять картину «Василий Теркин» режиссер, которому 83 года, по информации СМИ, задумывал еще 15 лет назад, потому что хрестоматийная поэма никогда не экранизировалась (был только мультфильм, телеспектакль и театральные работы, но не художественный фильм). В 2018-м даже нашли исполнителя главной роли. Однако к подготовительной работе удалось приступить только в 2019-м, а в 2021-м — после перерыва на коронавирус — начались сами съемки. Геворкян рассказывал, что тогда в картину вложило деньги «крупное предприятие», и удалось снять пятую часть. Но потом процесс застопорился.

Лента неоднократно претендовала на государственное финансирование: на сайте министерства она фигурирует в тексте протокола второго этапа отбора заявок в игровом кино еще за 2020 год — экспертный совет тогда допустил фильм кинокомпании Геворкяна «Русское поле» к защите, но информации о получении фильмом субсидии нет. В 2022 году, согласно итоговому протоколу экспертного совета минкульта по отбору фильмов социально значимой тематики, лента не вошла в первоначальное число получателей, но была включена первым номером «в резерв». Судя по всему, надежды оправдались: в министерстве культуры «Фонтанке» ответили, что в 2022 году фильм поддержали субсидией «в рамках утвержденных Минкультуры России лимитов».

В петербургском комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что от города лента финансирования не получала. О совсем недавней попытке создателей картины претендовать на субсидию сообщало калининградское СМИ RUGRAD. 1 октября там рассказали, что картина «Василий Теркин» не была допущена к защите проекта на заседании кинокомиссии, поскольку в документации «были обнаружены несоответствия действующему порядку предоставления субсидии», однако «производитель фильма может исправить ошибки и подать заявку в рамках следующего конкурса».

Тем не менее, согласно информации в группе фильма во «ВКонтакте», съемки проходили в Петербурге, Ленобласти, деревне Забродье (Беларусь) и Торжке; СМИ рассказывали о работе киногруппы в Псковской и Калининградской областях и даже в Германии. В Калужской области снимали в кинокомплексе «ВоенФильм Медынь» — главной натурной площадке компании «ВоенФильм», выпускавшей «Подольских курсантов», «Учености плоды», «Девятаева», «Батальонъ», «Брестскую крепость». На сайте этой киноплощадки говорится, что там «на территории более 160 га выстроены масштабные декорации деревни, линии Советских и немецких окопов, блиндажи и землянки, вырыта и заполнена водой река, расположены ангары с военной техникой, есть возможность для размещения и возведения декораций и организации пиротехнических решений любой сложности», а сам комплекс «располагает уникальной коллекцией военной техники разных лет (от мортир до самолетов), холодного и огнестрельного оружия, военной формы и реквизита».

О проекте «Василий Теркин» на «ВоенФильме» тоже рассказывали.

«Главный герой считает, что без юмора на войне приходится сложно, поэтому на всем своем пути к победе он рассказывает разные случаи из жизни солдат, — рассказали в группе кинокомплекса. — По ходу повествования вместе с Васей зрители пройдут битву у Волги, переправятся через Днепр и дойдут до Берлина. За время съемок в проекте приняло участие более 80 единиц техники и более 500 актеров массовых сцен».

В интервью «Вечерней Москве» в 2022 году режиссер объяснял, что, согласно замыслу, это трехчасовой фильм, состоящий из двух частей, «своеобразная антология Великой Отечественной войны на уровне окопного солдата — Василия Теркина». Своей целью режиссер называл — напомнить о «корневом» человеке из народа, казалось бы, простом и незаметном, но очень «прочном».

«С моей стороны это попытка воскресить такого простого, но надежного человека, воссоздать воздух того времени, а не просто сделать актерскую картину с главным героем — балагуром, который любит поиграть на гармошке, поет и приплясывает, постоянно веселя других людей», — рассказывал он в интервью.

Режиссер делился, что и сам имеет боевой опыт в Карабахе 1990-х — потому «имеет моральное право» заниматься фильмом по произведению Александра Твардовского.

Главную роль в картине играет непрофессиональный актер Александр Алексеев — врач Центра медицины катастроф и скорой помощи Смоленской области и, по информации на 2022 год, помощник сенатора Совета Федерации РФ. Режиссер рассказывал, что случайно увидел его в процессе подбора натуры на границе между Брянской и Смоленской областями: там проходил слет поисковиков. Сам Алексеев, впрочем, в комментарии «Комсомольской правде» говорил, что на момент первой встречи с режиссером был главой администрации одного из сельских поселений, и у них проходили сборы на границе Смоленской и Калужской областей. А заметили его потому, что положительно ответил на вопрос, умеет ли он играть на гармони, и утвердили без проб. По первому образованию он историк и юрист.

Выбор в пользу непрофессиональных артистов — творческий метод автора.

«В картине нет профессиональных артистов, но есть собрание уникальных личностей, — рассказывал режиссер в интервью сайту кинокомиссии Калининградской области. — Такой подход не новость в мировом кинематографе. Он присутствовал в классическом советском кинематографе, в великом итальянском „неореализме“, во французском кинематографе „новой волны“. Это всегда фактор обновления. Так что мы не открываем ничего нового. Наш современный кинематограф нуждается в новых характерных личностях, в новой „крови“».

В Лужском районе Ленобласти, где на съемках в Толмачевском поселении и произошло ЧП, пострадали местные жители. Обвалилась часть перрона, возле которой, по замыслу, останавливался ретропоезд. Журналистам «АиФ» режиссер пояснил, что в основе сюжета этого эпизода был очерк Твардовского о его собственной первой поездке на войну. И на этом перроне, по замыслу, сидел сам поэт.

На следующий день Карен Геворкян рассказал, что работа над картиной не остановлена — сейчас идет последняя четверть съемок ленты, режиссер надеется, что в ноябре они будут завершены. Показать фильм хотят к 80-летию со Дня Победы — в апреле-мае 2025 года.