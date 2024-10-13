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Происшествия В Ленобласти на съемках «Василия Теркина» рухнула декорация. Есть пострадавшие

В Ленобласти на съемках «Василия Теркина» рухнула декорация. Есть пострадавшие

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6 комментариев

В ходе съемок художественного фильма «Василий Тёркин» в Лужском районе Ленинградской области 12 человек госпитализировали. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает 47news.

ЧП произошло около двух часов дня на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении. Во время съемок рухнула декорация — платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия ретропоезда. Конструкция рухнула вместе с артистами массовых сцен, съемочной группой и режиссером.

По предварительной информации, пострадавших доставили в больницу с травмами рук и ног. Как минимум у одного из них — открытый перелом. Пострадавших осматривают медики.

«Случилось это на последнем дубле», — рассказали 47news в экстренных службах.

Под Лугой экранизацию произведения Александра Твардовского снимает киностудия «Русское поле», режиссер «Василия Тёркина» Карен Геворкян.

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Комментарии
6
VKuser133194187
1 час
Может это духу Твардовского не понравилось новое прочтение его поэмы?
Чёрт Опасный
1 час
Платформу не собрать уже?
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