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Происшествия Режиссер Геворкян: почти всех пострадавших на киносъемках в Ленобласти отпустили по домам

Режиссер Геворкян: почти всех пострадавших на киносъемках в Ленобласти отпустили по домам

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1 комментарий

Почти всех пострадавших во время обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин» отпустили по домам. Об этом «Фонтанке» в воскресенье, 13 октября, рассказал режиссер картины Карен Геворкян. В больнице остается один человек, у которого диагностировали перелом. Остальные, в том числе сам Геворкян, отделались ушибами. Сообщения о тяжелом состоянии пострадавших, в том числе самого режиссера, не соответствуют действительности, заявил он.

По словам Карена Геворкяна, во время падения платформы на ней находилась массовка и участники съемочной группы. Конструкция вместе с людьми рухнула с высоты примерно 1,6 м.

По мнению режиссера, крушение мог спровоцировать эффект резонанса.

«Я думаю, что там были какие-то резонансные явления, потому что была очень активная сцена, люди топали и так далее, это могло вызвать какой-то резонанс. Потому что до этого 300 человек на этом перроне полтора дня бегали, ходили и снимались. Вот какая-то аномальная штука. Объяснить пока я могу только так», — отметил он.

На графике съемок ЧП не отразится, уточнил Карен Геворкян.

О ЧП на съемках художественного фильма «Василий Теркин» стало известно днем 13 октября. Около 14.00 на железнодорожном полигоне в Лужском районе Ленобласти рухнула платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия ретропоезда. Конструкция обвалилась вместе с артистами массовых сцен, съемочной группой и режиссером. 12 человек были доставлены в больницы с травмами рук и ног.

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Комментарии
1
Dmitry_SPB_
3 минуты
Сколько раз звали в массовку, не хотел, тяжелая работа за небольшие деньги, да многие еще и свой костюм просят, в сериалах. А искусство нынче такое, что и не захочешь светиться в некоторых фильмах. И заранее не всегда понятно хороший фильм выйдет или нет, в общем могу лишь сильно посочувствовать этим актерам массовых сцен..
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