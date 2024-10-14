СК возбудил уголовное дело по инциденту на съемках «Василия Теркина»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента в Лужском районе Ленобласти, где рухнула деревянная платформа, имитирующая перрон, сообщает 14 октября пресс-служба СК РФ. Дело на контроле председателя Александра Бастрыкина.
Конструкция, которую соорудила съемочная группа, обрушилась вместе с артистами массовых сцен и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном. В пресс-службе администрации района сообщали, что всего медпомощь оказана 23 пострадавшим, с госпитализирована только одна женщина с переломами костей голени.
Среди пострадавших также оказались как минимум восемь детей, одной из девочек всего 7 лет, самой старшей — 15.
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