СК возбудил уголовное дело по инциденту на съемках «Василия Теркина»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента в Лужском районе Ленобласти, где рухнула деревянная платформа, имитирующая перрон, сообщает 14 октября пресс-служба СК РФ. Дело на контроле председателя Александра Бастрыкина.

Конструкция, которую соорудила съемочная группа, обрушилась вместе с артистами массовых сцен и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном. В пресс-службе администрации района сообщали, что всего медпомощь оказана 23 пострадавшим, с госпитализирована только одна женщина с переломами костей голени.