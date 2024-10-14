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Происшествия СК возбудил уголовное дело по инциденту на съемках «Василия Теркина»

СК возбудил уголовное дело по инциденту на съемках «Василия Теркина»

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4 комментария

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента в Лужском районе Ленобласти, где рухнула деревянная платформа, имитирующая перрон, сообщает 14 октября пресс-служба СК РФ. Дело на контроле председателя Александра Бастрыкина.

Конструкция, которую соорудила съемочная группа, обрушилась вместе с артистами массовых сцен и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном. В пресс-службе администрации района сообщали, что всего медпомощь оказана 23 пострадавшим, с госпитализирована только одна женщина с переломами костей голени.

Среди пострадавших также оказались как минимум восемь детей, одной из девочек всего 7 лет, самой старшей — 15.

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Комментарии
4
Эд Хэммет
1 час
В нынешних реалиях, когда жизнь всё больше напоминает сцены из романов Кафки, не будет ничего удивительного, если возбудят дело и в отношении самого Василия Тёркина.
265101847
1 час
Всё, о съемках можно забыть, всё на штрафы для голодных служб уйдет! Мне тут в мае в травме ошибочно поставили производственную травму (я упала в рабочее время, но по дороге в столовую, зацепившись за порог). Так до сих пор администрация не может отбрехаться, всё вызывают и вызывают, объяснительные пишут. Хотя меня ни разу не вызывали. Все денех с открытыми ртами ждут.
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