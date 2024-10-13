Количество пострадавших на съемках «Василия Теркина» в Ленобласти увеличилось до 23

Пострадавшим при обрушении декорации-перрона в Толмачевском поселении Лужского района помощь оказывают в Лужской ЦРБ. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего медпомощь оказана 23 пострадавшим. У большинства из них — ушибы и ссадины.

В состоянии средней степени тяжести госпитализирована женщина. У нее переломы обеих костей голени.

Днем в воскресенье во время съемок фильма «Василий Теркин» обрушилась декорация-платформа. На ней актеры массовки ждали прибытия ретропоезда. Конструкция обрушилась вместе с актерами, съемочной группой и режиссером фильма Кареном Геворкяном.

«Случилось это на последнем дубле», — рассказали 47news в экстренных службах.