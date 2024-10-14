В Московском зоопарке показали, что сделала панда Жуи под первым снегом

Первый для этой осени снег сегодня выпал в Москве. Осадки не помешали панде Жуи прогуляться по вольеру и пожевать растений, которые ей оставили киперы.

Источник: Светлана Акулова / Московский зоопарк

«Жуи любит снег», — рассказала 14 октября Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка, где содержат панду.

В ролике панда как ни в чем не бывало прогуливается по вольеру под снегом, пока не замечает оставленное лакомство и не останавливается перекусить.