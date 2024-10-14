В Новоасбесте двое девятилетних детей утонули в болоте

На Урале двое девятилетних детей провалились под лед и утонули в болоте во время прогулки. Им пытался помочь тринадцатилетний подросток. Подробности 14 октября сообщают прокуратура и Следственный комитет Свердловской области, возбудивший уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 103 УК РФ).

Источник: Прокуратура Свердловской области







Трагедия произошла в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа. После уроков третьеклассники — мальчик и девочка — пошли гулять в компании старшего брата одного из школьников. Дойдя до Пушкинского болота, младшие отважились пройти по тонкому льду водоема, а старший решил не рисковать. Ледяная корка сломалась под детьми, и они провалились в болото. Подросток пытался им помочь, но не смог и бросился за помощью, рассказали в прокуратуре.

В СК региона отметили, что тела детей уже обнаружили и направили на экспертизу. Предварительная причина смерти — утопление в воде. Внешних телесных повреждений нет.

Семьи, в которых случилась непоправимая беда, на учете не состояли и являются благополучными. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах, рассказал порталу E1.RU представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.