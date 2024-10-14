KIA вылетела в лоб машине с детьми под Псковом. Погибли двое

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ДТП случилось в деревне Алоль Пустошкинского района. По предварительным данным, 41-летний мужчина на автомобиле КИА К5 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением 44-летнего водителя, рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области. В «Шевроле» ехали четыре человека, в том числе двое маленьких детей.

Источник: УМВД России по Псковской области

В результате аварии водитель «Шевроле» и его 2-летний пассажир погибли на месте. Еще двоих из этой машины — 34-летнюю женщину и 5-летнего мальчика, — госпитализировали. Ранее в СМИ сообщали, что второй ребенок тоже погиб.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.