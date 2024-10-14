Большой театр привезет в Петербург оперные редкости

С 15 по 19 октября на новой сцене Мариинского театра пройдут гастроли Большого театра. Московский театр представит петербургским зрителям две оперные редкости, которые нечасто встречаются на мировой сцене.

Источник: Дамир Юсупов, пресс-служба Большого театра







19 октября зрители смогут увидеть оперу «Беатриче и Бенедикт» (12+) Гектора Берлиоза, которая до её премьеры в Большом театре в 2023 году в России не ставилась. Берлиоз, восхищавшийся творчеством Шекспира с юных лет, в 23 года решил создать оперу на основе его комедии «Много шума из ничего» после просмотра ряда спектаклей английского театра в Париже. Однако воплощение замысла произошло лишь через три десятилетия, когда Берлиоз работал над «Беатриче и Бенедиктом» на закате своей карьеры. Опера, впервые представленная 9 августа 1862 года в Баден-Бадене, после первоначального равнодушия в родной Франции быстро нашла признание в Германии, стала редкостью к концу XX века, а с началом XXI века вновь активно ставилась на мировых сценах.

Опера представляет собой яркий пример французской комической оперы с чередованием пения и диалогов. В постановке Большого театра она исполняется на французском языке с русскими разговорными частями. Режиссёр Александр Петров перенес действие в начало XX века, во времена Первой мировой войны, сохранив сицилийское происхождение сюжета Шекспира. Режиссер подчеркивает, что опера остается историей о любви, несмотря на свои комические и драматические аспекты. Сценографом выступил Семен Пастух, а художником по костюмам — Галина Соловьева.

Источник: Дамир Юсупов, пресс-служба Большого театра







Кроме того, 15, 16 и 17 октября Большой театр России представит в Мариинском-2 оперу «Луиза Миллер» (12+) Джузеппе Верди. Эта трагическая опера, основанная на драме Фридриха Шиллера «Коварство и любовь», является редким произведением как в России, так и на мировой оперной сцене. «Луиза Миллер» отражает социальную и психологическую драму неравенства, которая приводит к трагическим последствиям. Спектакль поставлен известным оперным режиссером Георгием Исаакяном, с участием художника-постановщика Алексея Трегубова и художника по свету Дамира Исмагилова. Дирижером постановки выступает Эдуард Топчян.