Большой театр привезет в Петербург оперные редкости

С 15 по 19 октября на новой сцене Мариинского театра пройдут гастроли Большого театра. Московский театр представит петербургским зрителям две оперные редкости, которые нечасто встречаются на мировой сцене.
19 октября зрители смогут увидеть оперу «Беатриче и Бенедикт» (12+) Гектора Берлиоза, которая до её премьеры в Большом театре в 2023 году в России не ставилась. Берлиоз, восхищавшийся творчеством Шекспира с юных лет, в 23 года решил создать оперу на основе его комедии «Много шума из ничего» после просмотра ряда спектаклей английского театра в Париже. Однако воплощение замысла произошло лишь через три десятилетия, когда Берлиоз работал над «Беатриче и Бенедиктом» на закате своей карьеры. Опера, впервые представленная 9 августа 1862 года в Баден-Бадене, после первоначального равнодушия в родной Франции быстро нашла признание в Германии, стала редкостью к концу XX века, а с началом XXI века вновь активно ставилась на мировых сценах.
Опера представляет собой яркий пример французской комической оперы с чередованием пения и диалогов. В постановке Большого театра она исполняется на французском языке с русскими разговорными частями. Режиссёр Александр Петров перенес действие в начало XX века, во времена Первой мировой войны, сохранив сицилийское происхождение сюжета Шекспира. Режиссер подчеркивает, что опера остается историей о любви, несмотря на свои комические и драматические аспекты. Сценографом выступил Семен Пастух, а художником по костюмам — Галина Соловьева.
Кроме того, 15, 16 и 17 октября Большой театр России представит в Мариинском-2 оперу «Луиза Миллер» (12+) Джузеппе Верди. Эта трагическая опера, основанная на драме Фридриха Шиллера «Коварство и любовь», является редким произведением как в России, так и на мировой оперной сцене. «Луиза Миллер» отражает социальную и психологическую драму неравенства, которая приводит к трагическим последствиям. Спектакль поставлен известным оперным режиссером Георгием Исаакяном, с участием художника-постановщика Алексея Трегубова и художника по свету Дамира Исмагилова. Дирижером постановки выступает Эдуард Топчян.
Режиссер Георгий Исаакян: «Наверное, одной из самых увлекательных составляющих моей режиссерской жизни всегда были мои рискованные попытки вернуть в активный репертуарный оборот полузабытые либо малознакомые широкой публике (а иногда даже и собратьям-профессионалам) названия. „Луизу Миллер“ Джузеппе Верди смело можно отнести именно к этой категории „давней и безнадежной любви“. По мощи и свежести музыкального языка, по тонкости психологического письма, по стройности драматургической „архитектуры“ это, безусловно, опера „первого ряда“. Но! Неисповедимы пути художественного произведения к сердцу исполнителей и публики. Родившаяся на переходе от „раннего“ задиристо-гарибальдистого Верди к Верди „среднему“, Верди-психологу и социологу, она как будто чуть-чуть опередила время и стала пьедесталом для своих чуть более поздних и гораздо более удачливых последовательниц».