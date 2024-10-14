Тайны армянских гор и Роза Хайруллина на сцене театра Комиссаржевской

Спектакль создан по мотивам рассказа «Зулали» Наринэ Абгарян и разыгран как камерная история на пятерых артистов. В сердце армянских гор, в ущелье, живет семья Назароса и Зулали. Их жизнь течет в ритме старых традиций, в окружении добрых и сильных людей. Старушка Мамида, заботясь о семье, создала мир, где время течет медленнее, а суета внешнего мира не тревожит их покой. Их жизнь пропитана культурой и тайной, которую хранит Мамида, словно туман, окутывающий горы. И этот мир, словно хрустальный сосуд, может сохраниться только если его обитатели останутся верны своим корням и друг другу.

Режиссер Эдгар Закарян рассказала о процессе создания спектакля: «Проект создается по мотивам первоначального источника, поэтому было принято решение изменить название. Конечно, остались ключевые сюжетные элементы, но в целом всё другое — книга послужила лишь отправной точкой для фантазии. Мне кажется, что вместе с командой мы стремились найти новую форму существования, новый тип театра. Надеюсь, у нас это получилось! Бесстрашная Роза Хайрулина, которая готова на любые эксперименты, с горящими глазами, неустанно работает, репетирует и придумывает. В каком-то смысле, это было сотворчество со всей командой — не было такой ситуации, чтобы все делалось только по моему слову. Я внимательно прислушивался к каждому исполнителю, стараясь реализовать их собственные идеи тоже. Конечно, мы также хотели открыть новые имена, привлечь молодых петербургских актеров. Кроме того, у нас будет вымышленный персонаж Ашик-Кериб, которого исполнит начинающий артист и стендап-комик Александр Петросян».