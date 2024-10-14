В Малом театре кукол сыграют «Медного всадника» под петербургский рок

15 и 22 октября в Малом театре кукол состоится премьера спектакля «Медный всадник». За постановку поэмы Пушкина взялся приглашенный режиссер Александр Фонарев, ученик Льва Эренбурга.

Источник: mtkteatr.ru







Спектакль вырос из летней лаборатории МТК в рамках проекта «Славный Малый». Театр обещает оригинальное прочтение школьной программы «без кринолина и нафталина» и рекомендует спектакль тем, кто искал себя, а в итоге чуть не утонул и не сошел с ума. В спектакле будет много меланхолии, но без мелодраматичных слез, много воды, перелившейся через края каналов, несколько принятых решений восстать или смириться, некоторое количество кукол, а еще немного петербургского рока и одна старая гармошка. Для создателей спектакля история, написанная Пушкиным, вне времени, а наводнение — не исторический факт из жизни Петербурга, а метафора внутреннего состояния человека и окружающего мира.

Александр Фонарев о том, что его привлекло в тексте Пушкина: «Мне интересна история человека, столкнувшегося с катастрофой и ощутившего жизнь как бесконечный абсурд. Ужасающее наводнение и потеря любимой из обыкновенного мелкого петербургского чиновника сделали человека, способного на бунт по-настоящему космического масштаба. Крик Евгения Медному всаднику — это, конечно, не восстание против Петра Первого как исторической личности — чего кричать, когда императора давно и в живых-то нет. Крик Евгения — это бунт против смерти. Жизнь и есть ежедневный бунт против страха и против смерти. И человек жив, пока он бунтует, пока преодолевает выставленные ему пределы».

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