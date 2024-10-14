Представитель РПЦ Лукьянов назвал идею налога на бездетность «абсурдной провокационной инициативой»

Идею введения налога на бездетность не поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нужно проанализировать советский опыт, но, по его словам, налог вряд ли повлияет на демографическую ситуацию.

Предложения вводить налог на бездетность звучат раз в несколько лет, например в 2006 году, в 2016-м и 2017 году. В 2020 году РПЦ выступала против идеи обременить россиян налогом на бездетность. Подобный налог был в СССР. В июне этого года замглавы Минюста Всеволод Вуколов заявил о разработке законопроектов, запрещающих распространение «идеологии чайлдфри», посчитав мысль о том, что «можно обойтись и без детей», идеей «экстремистской направленности». Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать 400 тыс. рублей для физлиц и 5 млн рублей — для юрлиц.