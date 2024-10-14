Представитель РПЦ Лукьянов назвал идею налога на бездетность «абсурдной провокационной инициативой»

Идею депутата Госдумы Андрея Гурулева ввести в России налог на бездетность раскритиковал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он назвал инициативу «провокацией, призванной помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри».
Федор Лукьянов назвал налог на бездетность «абсурдной провокационной инициативой». По его словам, предложенная инициатива вброшена, чтобы «вызвать негатив к теме ограничения деструктивных идеологий», и ослабляет суверенитет России, пишет 14 октября РИА Новости.
Идею введения налога на бездетность не поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нужно проанализировать советский опыт, но, по его словам, налог вряд ли повлияет на демографическую ситуацию.
Предложения вводить налог на бездетность звучат раз в несколько лет, например в 2006 году, в 2016-м и 2017 году. В 2020 году РПЦ выступала против идеи обременить россиян налогом на бездетность. Подобный налог был в СССР. В июне этого года замглавы Минюста Всеволод Вуколов заявил о разработке законопроектов, запрещающих распространение «идеологии чайлдфри», посчитав мысль о том, что «можно обойтись и без детей», идеей «экстремистской направленности». Штрафы за пропаганду чайлдфри будут достигать 400 тыс. рублей для физлиц и 5 млн рублей — для юрлиц.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.