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Происшествия СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы по полицейским в Ингушетии. Что известно на данный момент

СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы по полицейским в Ингушетии. Что известно на данный момент

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Следственный комитет РФ по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также о незаконном обороте оружия. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 12 октября.

Как полагает следствие, около 22:00 часов 11 октября в Назрани группа неизвестных обстреляла из автомобиля другое транспортное средство, в котором находились сотрудники регионального МВД. По предварительным данным, погибли три человека, включая представителя правопорядка.

Ведутся следственные действия, идет поиск нападавших.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестные напали на сотрудников центра «Э» МВД по Республике Ингушетия на въезде в Магас.

Изначально сообщалось о гибели трех человек: двух гражданских и одного полицейского. По информации РБК, в автомобиле находился заместитель руководителя регионального центра «Э» Адам Хамхоев, он не пострадал. По предварительным данным, у погибших одна фамилия — Ашуевы.

Информацию о том, что в салоне находились родственники, подтвердили в МВД по Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы, в момент нападения не находившийся на службе.

РБК также сообщил, что автомобиль, на котором скрылись неизвестные, нашли в Северной Осетии сожженным. Нападавшие перемещались на Lada 2115.

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