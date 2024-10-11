Минпромторг предложил установить долю в 20% для российского вина в меню и винных картах ресторанов

Минпромторг РФ подготовил законопроект, который предлагает выделение 20-процентной доли для отечественного вина в меню и винных картах ресторанов. Документ опубликован на сайте правовых актов 11 октября.
Меру предлагается распространить и на магазины. В торговых залах, согласно документу, должно быть представлено не менее 20% наименований российского вина.
В апреле 2024 года Минпромторг допускал подорожание отечественных вин из-за повышения акцизов. С 1 мая акцизы на вино выросли в три раза — до 108 рублей за литр.
Однако отечественные виноделы считают, что купить бутылку качественного алкоголя можно по цене в 300 рублей.
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