Минпромторг предложил установить долю в 20% для российского вина в меню и винных картах ресторанов

Минпромторг РФ подготовил законопроект, который предлагает выделение 20-процентной доли для отечественного вина в меню и винных картах ресторанов. Документ опубликован на сайте правовых актов 11 октября.

Меру предлагается распространить и на магазины. В торговых залах, согласно документу, должно быть представлено не менее 20% наименований российского вина.

В апреле 2024 года Минпромторг допускал подорожание отечественных вин из-за повышения акцизов. С 1 мая акцизы на вино выросли в три раза — до 108 рублей за литр.

Однако отечественные виноделы считают, что купить бутылку качественного алкоголя можно по цене в 300 рублей.