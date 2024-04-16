Минпромторг РФ допустил рост цен на российские вина после тройного увеличения акцизов в мае

Минпромторг допускает подорожание российских вин в связи с повышением акцизов. Об этом сообщает 16 апреля «Интерфакс».

«Если есть рост какого-то налога, в том числе и акциза, то, наверное, какой-то незначительный рост (цен. — Прим. ред.) будет», — цитирует издание замглавы Минпромторга Виктора Евтухова со ссылкой на портал «Агроэксперт».

С 1 мая акцизы на вино повышаются в три раза, до 108 рублей за литр, на игристые вина, включая российское шампанское, — также в три раза, до 141 рубля за литр.



Ранее «Фонтанка» предупреждала, что на фоне трехкратного роста акцизов российские винодельческие компании повысят стоимость своей продукции. Так, компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на 7–35% с 13 мая.