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    Минпромторг РФ допустил рост цен на российские вина после тройного увеличения акцизов в мае

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    Минпромторг допускает подорожание российских вин в связи с повышением акцизов. Об этом сообщает 16 апреля «Интерфакс».

    «Если есть рост какого-то налога, в том числе и акциза, то, наверное, какой-то незначительный рост (цен. — Прим. ред.) будет», — цитирует издание замглавы Минпромторга Виктора Евтухова со ссылкой на портал «Агроэксперт».

    С 1 мая акцизы на вино повышаются в три раза, до 108 рублей за литр, на игристые вина, включая российское шампанское, — также в три раза, до 141 рубля за литр.

    Ранее «Фонтанка» предупреждала, что на фоне трехкратного роста акцизов российские винодельческие компании повысят стоимость своей продукции. Так, компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на 7–35% с 13 мая.

    Напомним, в начале марта Ассоциация виноделов обратилась к правительству РФ и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка.

    В частности, виноделы предложили установить 200-процентные пошлины на ввоз из стран НАТО вина, игристого вина и крепленого вина. Помимо этого в АВВР предложили отменить льготы на импорт этих же напитков из Грузии.

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