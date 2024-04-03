Кабмин рассмотрит 200-процентные пошлины на вина из стран НАТО

Российское правительство рассмотрит предложение ввести 200-процентные ввозные пошлины на вина из стран — членов Североатлантического альянса. Об этом 3 апреля журналистам заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает ТАСС.
По словам Абрамченко, предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о введении пошлины в 200% на ввоз вин из стран НАТО кабмин рассмотрит в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию. Вице-премьер отметила, что правительство поддерживает ответные санкции для недружественных стран.
С просьбой усилить меры по защите российского рынка Ассоциация виноделов обратилась к правительству и Госдуме в начале марта. В частности, виноделы предложили установить 200-процентные пошлины на ввоз из натовских стран вина, игристого вина и крепленого вина, писало РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Алексея Плотникова. Помимо этого в АВВР предложили отменить льготы на импорт этих же напитков из Грузии.
Ранее РБК сообщал, что после введения в РФ повышенных пошлин на ввоз тихих и игристых вин из недружественных стран поставки их из Евросоюза заметно упали. По отдельным странам статистика при этом разнится, и, например, импорт из Польши или Чехии, наоборот, вырос. Это объясняется тем, что некоторые страны поставщики превращают в логистические хабы для параллельного импорта.