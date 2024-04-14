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    РБК: Российские виноделы в мае повысят цены

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    На фоне трехкратного роста акцизов с мая 2024 года российские винодельческие компании повысят стоимость своей продукции. Об этом 14 апреля сообщает РБК.

    По данным издания, компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на 7 — 35% в 13 мая текущего года. Наибольший рост стоимости ожидается для игристых вин защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%.

    Подорожают и безалкогольные напитки. Например, детское шампанское «Джуниор» прибавит в цене 10 процентов. Грядущее повышение стоимости подтвердили в компании. Как отметила директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова, рост стоимости произойдет впервые за последние 2 года и связано с общеэкономическими факторами.

    Повышение стоимости коснется, по данным РБК, и других компаний. Так, ожидается рост стоимости продукции «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Золотая балка», «Союз-вино» и других.

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