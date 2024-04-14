РБК: Российские виноделы в мае повысят цены

На фоне трехкратного роста акцизов с мая 2024 года российские винодельческие компании повысят стоимость своей продукции. Об этом 14 апреля сообщает РБК.



По данным издания, компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на 7 — 35% в 13 мая текущего года. Наибольший рост стоимости ожидается для игристых вин защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%.



Подорожают и безалкогольные напитки. Например, детское шампанское «Джуниор» прибавит в цене 10 процентов. Грядущее повышение стоимости подтвердили в компании. Как отметила директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова, рост стоимости произойдет впервые за последние 2 года и связано с общеэкономическими факторами.

