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    «Может начинаться от 300 рублей». Виноделы назвали цену качественного вина

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    В России бутылка хорошего вина может стоить 300 рублей. Об этом 26 сентября пишет РБК со ссылкой на заместителя генерального директора «Кубань-Вино» Евгения Емельянова.

    «У таких крупных производителей, как мы, обладающих собственными виноградниками <...>, цена качественного вина может начинаться от 300 рублей», — сказал Емельянов. При этом он отметил, что стоимость вина всегда зависит еще от веса и формы бутылки. Также учитывается сам процесс изготовления вина и, конечно, стоимость используемого винограда.

    Главный винодел компании «Дербент вино» Шамиль Алиев 26 сентября пояснил РИА Новости, что бутылку «хорошего отечественного» вина обычно можно приобрести за 500 рублей. Но иногда, по словам Алиева, бутылка стоит и 200 рублей. Такая цена может быть из-за того, что «виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина».

    Шамиль Алиев также подчеркнул, что само вино составляет около 50% от стоимости за бутылку. Остальная сумма — это упаковка и расходные материалы. Ранее «Фонтанка» выяснила, какие белорусские вина находятся на прилавках российских магазинов сейчас. Экспертное мнение в отношении вина из Белоруссии читайте здесь.

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