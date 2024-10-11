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Происшествия Трупы пожилых супругов нашли на пепелище дачного дома под Тосно

Трупы пожилых супругов нашли на пепелище дачного дома под Тосно

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Тела супругов обнаружили на пепелище в поселке Бабино в Тосненском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. В ночь на 11 октября пожар уничтожил сразу несколько частных построек.

Информация о возгорании на Московском шоссе поступила в ГУ МЧС по Ленобласти в 00:32. Огонь охватил частный дом, баню и хозпостройку на общей площади 104 квадратных метра. К 1:51 пламя полностью потушили.

К вечеру стало известно, что на месте пожара обнаружили тела супругов 1951 и 1952 года рождения. Предварительно, к появлению огня могла привести неисправность электропроводки.

Проверку по факту трагедии проводит Тосненская городская прокуратура. «В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Жизни еще двух человек унес пожар в Приозерском районе Ленобласти. В одной из деревень среди ночи загорелся частный дом.

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