Двое погибли в сгоревшем доме под Приозерском. Очевидцы говорят, что женщину выбросило взрывом

Крупный пожар произошел в одной из деревень Приозерского района Ленобласти в ночь на 3 сентября . Погибли два человека. Предварительной причиной считают взрыв газового баллона.

Около 03:30 вторника в пожарную службу поступила информация о возгорании в деревне Замостье, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». Загорелся частный дом. Огонь бушевал на всей площади строения в 100 квадратных метров, а также охватил гараж и автомобиль.