Двое погибли в сгоревшем доме под Приозерском. Очевидцы говорят, что женщину выбросило взрывом

Крупный пожар произошел в одной из деревень Приозерского района Ленобласти в ночь на
Около 03:30 вторника в пожарную службу поступила информация о возгорании в деревне Замостье, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». Загорелся частный дом. Огонь бушевал на всей площади строения
По предварительным данным, рядом с домом нашли тело женщины, а на месте пожара — погибшего мужчину, рассказали изданию в правоохранительных органах. Предположительно, это были хозяева дома. Со слов очевидцев, женщину выбросило из дома взрывной волной. По предварительным данным администрации района, взорвался баллон с газом.
Пожар потушили к 11 часам утра, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи. В следственном отделе Приозерска также называют предварительной причиной пожара хлопок газового баллона. При осмотре места происшествия нашли два поврежденных газовых баллона, самогонный аппарат и другие поврежденные бытовые приборы. Погибшие — супруги,