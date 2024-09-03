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    Двое погибли в сгоревшем доме под Приозерском. Очевидцы говорят, что женщину выбросило взрывом

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    Крупный пожар произошел в одной из деревень Приозерского района Ленобласти в ночь на 3 сентября. Погибли два человека. Предварительной причиной считают взрыв газового баллона.

    Около 03:30 вторника в пожарную службу поступила информация о возгорании в деревне Замостье, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». Загорелся частный дом. Огонь бушевал на всей площади строения в 100 квадратных метров, а также охватил гараж и автомобиль.

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    По предварительным данным, рядом с домом нашли тело женщины, а на месте пожара — погибшего мужчину, рассказали изданию в правоохранительных органах. Предположительно, это были хозяева дома. Со слов очевидцев, женщину выбросило из дома взрывной волной. По предварительным данным администрации района, взорвался баллон с газом.

    Пожар потушили к 11 часам утра, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

    Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи. В следственном отделе Приозерска также называют предварительной причиной пожара хлопок газового баллона. При осмотре места происшествия нашли два поврежденных газовых баллона, самогонный аппарат и другие поврежденные бытовые приборы. Погибшие — супруги, 64-летняя женщина и мужчина 62 лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти. Ведется доследственная проверка.

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