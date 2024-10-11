Суд отказал в УДО петербуржцу, который продавал наркотики, чтобы заработать на смену пола

Колпинский районный суд Петербурга не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины по имени Иннокентий, которого три года назад осудили на 4,5 года за сбыт наркотиков. Как оказалось, все эти годы петербуржец сидел в женской колонии, а преступления совершил из-за нехватки денег на операцию по смене пола, рассказывает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале в пятницу, 11 октября.

Суд над Иннокентием прошел в 2021 году. За покушение на сбыт мефедрона в крупном размере мужчине должна была светить колония строгого режима, однако «при определении вида исправительной колонии суд учел выводы экспертов, согласно которым у Иннокентия установлено анатомически нормальное строение, характерное для женщины». Как итог, по документам Кешу, а по физиологии Лилию отправили в женскую колонию общего режима.

За время нахождения в колонии общего режима Иннокентий получил девять поощрений, затем в колонии-поселении ему было вручено еще три поощрения и 11 грамот. После чего его перевели на принудительные работы, за которые он получил еще три поощрения. Также он приобрел квалификацию станочника деревообрабатывающих станков. После освобождения Иннокентий мечтает получить образование, стать клиническим психологом, а также жить со своей девушкой на съемной квартире. Однако этого оказалось недостаточно.

«Суд посчитал, что мало у Кеши поощрений в качестве рабочего-станочника, недостаточно он пока исправился, и в удовлетворении ходатайства об УДО отказал», — пишет руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.

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