Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

южн.

 751мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Сколько стоит хлеб и почему
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Путепровод в Пушкине
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Участник СВО поменял пол
Общество Суд отказал в УДО петербуржцу, который продавал наркотики, чтобы заработать на смену пола

Суд отказал в УДО петербуржцу, который продавал наркотики, чтобы заработать на смену пола

712
Написать комментарий

Колпинский районный суд Петербурга не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении мужчины по имени Иннокентий, которого три года назад осудили на 4,5 года за сбыт наркотиков. Как оказалось, все эти годы петербуржец сидел в женской колонии, а преступления совершил из-за нехватки денег на операцию по смене пола, рассказывает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале в пятницу, 11 октября.

Суд над Иннокентием прошел в 2021 году. За покушение на сбыт мефедрона в крупном размере мужчине должна была светить колония строгого режима, однако «при определении вида исправительной колонии суд учел выводы экспертов, согласно которым у Иннокентия установлено анатомически нормальное строение, характерное для женщины». Как итог, по документам Кешу, а по физиологии Лилию отправили в женскую колонию общего режима.

За время нахождения в колонии общего режима Иннокентий получил девять поощрений, затем в колонии-поселении ему было вручено еще три поощрения и 11 грамот. После чего его перевели на принудительные работы, за которые он получил еще три поощрения. Также он приобрел квалификацию станочника деревообрабатывающих станков. После освобождения Иннокентий мечтает получить образование, стать клиническим психологом, а также жить со своей девушкой на съемной квартире. Однако этого оказалось недостаточно.

«Суд посчитал, что мало у Кеши поощрений в качестве рабочего-станочника, недостаточно он пока исправился, и в удовлетворении ходатайства об УДО отказал», — пишет руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как школьник в Петербурге пришел на линейку в женской одежде и попросил называть его Дашей, а его отца лишили родительских прав.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
Новости компаний
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Новости компаний
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02