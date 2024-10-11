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Город Погодная болтанка раскачает Петербург. Подробный прогноз на выходные

Погодная болтанка раскачает Петербург. Подробный прогноз на выходные

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Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В предстоящие выходные в Петербурге синоптические процессы будут часто сменяться, это сделает погоду неустойчивой и быстро меняющейся. Сегодня и ближайшей ночью атмосферный фронт отметится дождями. Днём в субботу гребень антициклона прекратит осадки и начнёт понижать температуру. Воскресенье начнётся холодной и довольно солнечной погодой, а во второй половине дня очередной атмосферный фронт с запада будет затягивать небо облаками и принесёт новую порцию дождей. Сегодня, а также в субботу возможны магнитные бури. Об этом сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центр «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», облачно, временами дожди. Днём +13…+15 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу облачно с прояснениями, ночью местами дожди, днем без осадков. Ночью +7…+9 градусов, днём +10…+12 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно с прояснениями, ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшие дожди. Ночью +2…+4 градуса, по области местами слабые заморозки, днём +8…+10 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Новая неделя в Санкт-Петербурге, по предварительному прогнозу, начнётся облачной и дождливой погодой, в понедельник днём термометры покажут +8…+10 градусов.

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