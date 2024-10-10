Семья волков попала в объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника впервые за несколько лет

Волчата вместе с родителем попали в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике. Видео появилось в четверг, 10 октября, в группе госучреждения во «ВКонтакте».

Лесная фотоловушка поймала волчий молодняк в Нижне-Свирском заповеднике впервые за несколько лет. Шесть волчат, которые родились только весной этого года, активно изучают лес и его тропы под наблюдением одного из родителей. Куда исчез второй опекун, неизвестно — возможно, отправился на охоту, чтобы обеспечить детям обед.

Как отмечают в заповеднике, уже через год детеныши волков смогут достичь почти такого же размера, что и взрослые особи. Несмотря на это, волчата начнут вести самостоятельный образ жизни только через несколько лет.

Ранее в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал кабан с подвижным пятачком. Животное показало, как может рыхлить землю.