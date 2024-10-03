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Общество В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал кабан. Посмотрите, что он вытворяет свои пятачком

В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал кабан. Посмотрите, что он вытворяет свои пятачком

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5 комментариев

Подвижный пятачок кабана попал в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника Ленобласти. Животное активно рыхлило им землю. Забавными кадрами заповедник делится 3 октября.

«Пятачок, в действие! Посмотрите, как легко своим „носом“ кабан раскапывает твердый грунт», — написали сотрудники заповедника, комментируя происходящее на видео.

Животное достаточно активно рыхлит поверхность земли, буквально разгребая слой опавших листьев своих пятачком. По всей видимости, он не обнаружил при этом ничего съестного. Представители семейства свиных, куда входят кабаны, обычно пользуются своим пятачком для того, чтобы найти, чем поживиться.

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Комментарии
5
274573038
47 минут
Передайте Анастасии что я своим пятачком -могу не хуже
geokarma24
47 минут
Да. Это сенсация. Сотрудники заповедника впервые увидели кабана? А они не хотят пойти работать на завод?
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