В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал кабан. Посмотрите, что он вытворяет свои пятачком

Животное достаточно активно рыхлит поверхность земли, буквально разгребая слой опавших листьев своих пятачком. По всей видимости, он не обнаружил при этом ничего съестного. Представители семейства свиных, куда входят кабаны, обычно пользуются своим пятачком для того, чтобы найти, чем поживиться.